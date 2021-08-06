За эффективными мерами финансовой поддержки начинающие предприниматели Ленинградской области могут обратиться в Фонд поддержки предпринимательства 47 региона. Фонд уполномочен действовать в рамках льготных программ государственного микрофинансирования «Старт» и «Франшиза» и готов помочь тем, кто только начинает развивать свое дело: работает дольше трех месяцев – но не более года.

Программа «Старт» предусматривает кредитование в размере от 50 тыс. рублей до 1 млн. рублей — под 6,5% годовых. Займы по программе «Старт» выдаются без комиссий, а проценты начисляются на фактический остаток задолженности. Срок займа составляет не более 3 лет, а в период действия режима повышенной готовности — не более 24 месяцев. Ключевое условие: предприниматель, рассчитывающий на льготный государственный микрокредит в рамках программы «Старт», должен предъявит бизнес-идею, оформленную в бизнес-план.

В этом начинающие предприниматели также могут рассчитывать на помощь, которую им бесплатно окажут специалисты в муниципальных подразделениях инфраструктуры поддержки малого бизнеса практически в каждом районе Ленинградской области .

Программа «Франшиза» рассчитана на начинающих предпринимателей, которым не хватает собственных средств для приобретения бизнеса по франшизе. Здесь предприниматель может получить от 50 тыс. рублей до 2 млн. рублей под 6,5 % годовых. Государственной программой льготного кредитования в рамках программы «Франшиза» можно воспользоваться для оплаты паушального взноса (единоразового платежа, который покупатель франшизы платит ее владельцу), программного обеспечения, оборудования или расходов на рекламу согласно договору концессии.

Напомним, Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области реализует государственную микрофинансовую поддержку и для самозанятых граждан. Плательщики налога на профессиональный доход могут рассчитывать на льготные кредиты от 200 до 500 тыс. рублей по ставке до 6,5% годовых: для ряда категорий и направлений процентная ставка может быть снижена.

Оставить запрос о проведении предварительной проверки на получение микрозайма можно по ссылке

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