В Тихвине в пятиэтажке взорвалась газовая плита

Сообщение о взрыве газа в квартире на пятом этаже одного из домов во втором микрорайоне Тихвина поступило в экстренные службы 5 августа около 14.00.

Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали из подъезда троих соседей. В самом помещении, где произошел взрыв, обнаружили 47-летнего хозяина квартиры, его госпитализировали с ожогами трети тела и головы.

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По предварительным данным, на кухне произошла утечка газа. В самой квартире взрывной волной выбило стекла и двери. Возгорания не произошло. Несущие конструкции не повреждены.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.