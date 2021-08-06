Как новая: Дрозденко осмотрел Большеижорскую школу после реновации за 51 млн рублей

Глава Ленобласти осмотрел ход реновации школы в поселке Большая Ижора Ломоносовского района

«Ещё один пример удачной работы: школа ― как новая! На ремонт мы направили почти 51 млн рублей. Очень хорошо, что закупили новое оборудование в классы физики и химии ― это влияет на успехи детей», ― прокомментировал губернатор.

Здание Большеижорской школы было построено в 1952 году, учреждение рассчитано на 500 мест. В школе проведен капитальный ремонт, закуплено оборудование для пищеблока, приобретена новая мебель, лабораторное оборудование, лингафонный кабинет, компьютерная техника и мультимедийный информационный комплекс. Закуплено оборудование для спортивного зала, кабинетов технологии, актового зала.

Напомним, что глава Ленобласти находится сегодня, 6 августа, с рабочим визитом в Ломоносовском районе, где уже посетил первый и единственный в Ленобласти центр комплексной семейной реабилитации с ведущим методом «иппотерапия» — «Сердце«.

Отметим, что уже 1 сентября откроются две новые школы в деревне Большая Пустомержа Кингисеппского района — на 220 мест и в поселке Новогорелово Ломоносовского района — на 550 мест. Всего же до конца года в Ленобласти откроется шесть новых школ.