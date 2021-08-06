В деревне Новополье открылось «Сердце» для людей с ограниченными возможностями здоровья

Губернатор Ленобласти дал старт работе семейного реабилитационно-досугового центра адаптивной верховой езды для людей с ОВЗ

«Все начиналось семь лет назад с маленького семейного клуба Миши и Светы Лытко, которые оказались неравнодушными людьми, которые решили не только развивать конный спорт, но и иппотерапию. И сегодня этот клуб вырос до межрегионального центра, где разрабатываются уникальные реабилитационные методики, которые будут тиражироваться на всю Россию,— отметил Александр Дрозденко.

«Сердце» — первый и единственный в Ленобласти центр комплексной семейной реабилитации с ведущим методом «иппотерапия», на территории которого проводят развлекательные программы для детей, а также работают кабинет ЛФК неврологи, психотерапевты, логопеды, массажисты, дефектологи, психолог.

Большинство реабилитационных программ центра будут проходить на бесплатной основе за счет средств президентского гранта и других социально-направленных региональных программ. Сейчас с лошадьми здесь бесплатно занимается около сотни детей

Отметим, что центр начали еще в 2017 году, но средств не хватало. В июне 2020 года к президенту России обратилась ветеран Великой Отечественной Зинаида Корнева с просьбой помочь достроить центр. Владимир Путин пообещал помочь. На просьбу сразу же откликнулись меценаты.

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Напомним, что во Всеволожске с 2015 года работает Мультицентр социальной и трудовой интеграции. Центр был создан по инициативе супруги главы Ленобласти Александра Дрозденко Ирины. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси. Также в центре жители Ленобласти с ограниченными возможностями могут пройти обучение по различным специальностям. А на территории Мультицентра построят Центр адаптивной физической культуры физической культуры.

Стоит отметить, что Ленобласть входит в топ регионов в РФ по образованию детей с ограниченными возможностями (ОВЗ) и вкладывает средства как в качество образования для студентов (сейчас на территории региона учится 350 студентов с ОВЗ), так и в организацию доступности образовательной среды. В 2018 году из регионального бюджета направлено 18 млн рублей на установку пандусов, кнопок вызова помощи, приобретение специального оборудования и многого другого.