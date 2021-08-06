Производственный процесс Ленинградской АЭС позволяет вырабатывать кислород для COVID-отделений Санкт-Петербурга и Ленобласти в объеме до 100 тонн ежемесячно.
Ленинградская АЭС способна обеспечить поставку до 100 тонн жидкого кислорода для медицинских целей ежемесячно. Такого объема будет достаточно для обеспечения непрерывной работы в течение одного часа 275 000 портативных аппаратов ИВЛ емкостью 2 литра при минутной вентиляции легких 10л/мин.
«Основная продукция, которую мы должны вырабатывать для обеспечения безопасной работы энергоблоков – газообразный и жидкий азот. Кислород для нас – скорее побочный продукт, который в период пандемии стал жизненно необходимым, — пояснил заместитель начальника цеха обеспечивающих систем Андрей Абрамов. – Вырабатываемый Ленинградской АЭС кислород полностью соответствует всем требованиям ГОСТа».
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