Дорожники закончили ремонт трассы от КАДа до конца Большой Ижоры

Подъезд к атомграду со стороны Санкт-Петербурга сегодня, 6 августа, проверил глава Ленобласти Александр Дрозденко

«Очень важно, что на столь загруженной магистрали мы применяем новые технологии, продлевающие срок покрытия», — отметил губернатор Александр Дрозденко.

Обновлено, в общей сложности, семь километров магистрали. При этом дорожники использовали особо прочный асфальт, разработанный по технологии объемного проектирования, а также были сделаны новые посадочные площадки с пандусами, укреплены обочины и сейчас наносится разметка.

Ремонт дороги идет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», цель которого к 2024 году улучшить состояние дорожной сети регионов и сократить количество мест концентрации ДТП. Из федерального бюджета на эти цели Ленобласть получит за шесть лет 3,3 млрд рублей. Напомним, что в Ленобласти создана программа развития транспортной инфраструктуры до 2035 года. ПКРТИ предполагает строительство 88 участков дорог федерального, регионального и местного значения общей протяжённостью около тысячи километров, 147 новых путепроводов, 41 развязки и двух тоннелей.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».

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Напомним, что глава Ленобласти находится сегодня, 6 августа, с рабочим визитом в Ломоносовском районе, где уже посетил первый и единственный в Ленобласти центр комплексной семейной реабилитации с ведущим методом «иппотерапия» — «Сердце» и школу в Большой Ижоре.