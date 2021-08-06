Дорожники закончили ремонт трассы от КАДа до конца Большой Ижоры

Автор: Кира Нагорная
-
Поделиться

Подъезд к атомграду со стороны Санкт-Петербурга сегодня, 6 августа, проверил глава Ленобласти Александр Дрозденко

Дрозденко
Фото: lenobl.ru
«Очень важно, что на столь загруженной магистрали мы применяем новые технологии, продлевающие срок покрытия», — отметил губернатор Александр Дрозденко.

Обновлено, в общей сложности, семь километров магистрали. При этом дорожники использовали особо прочный асфальт, разработанный по технологии объемного проектирования, а также были сделаны новые посадочные площадки с пандусами, укреплены обочины и сейчас наносится разметка.

Ремонт дороги идет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», цель которого к 2024 году улучшить состояние дорожной сети регионов и сократить количество мест концентрации ДТП. Из федерального бюджета на эти цели Ленобласть получит за шесть лет 3,3 млрд рублей. Напомним, что в Ленобласти создана программа развития транспортной инфраструктуры до 2035 года. ПКРТИ предполагает строительство 88 участков дорог федерального, регионального и местного значения общей протяжённостью около тысячи километров, 147 новых путепроводов, 41 развязки и двух тоннелей.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».

Вам будет интересно
Дорожники закончили ремонт трассы от КАДа до конца Большой Ижоры ремонт дорог, Ломоносовский район, ГКУ «Ленавтодор», Безопасные и качественные автомобильные дороги, Александр Дрозденко
Шестикилометровый участок Староприозерского шоссе официально введен в эксплуатацию
Дорожники по заказу «Ленавтодора» уложили два слоя асфальта, укрепили обочины и поставили новые остановки для ожидания автобусов. В прошлом году...
05.08.2021 105

Напомним, что глава Ленобласти находится сегодня, 6 августа, с рабочим визитом в Ломоносовском районе, где уже посетил первый и единственный в Ленобласти центр комплексной семейной реабилитации с ведущим методом «иппотерапия» — «Сердце» и школу в Большой Ижоре.

Автор