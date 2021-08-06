Певица Гречка сняла клип в Ленобласти — видео

Певица Анастасия Иванова из Кингисеппа, известная под псевдонимом Гречка, сняла клип в Ленинградской области.

Премьера нового клипа на песню «Это убило меня» состоялась сегодня, 6 августа. Он был снят на дорогах Ленинградской области. Большинству поклонников видео пришлось по вкусу.

Ранее группа ДДТ презентовала новый клип на песню «Тень на стене», съемки которого прошли на особо охраняемой природной территории «Колтушские высоты» в Ленобласти. А группа IOWA выпустила новый клип, снятый в выборгской библиотеке Алвара Аалто.