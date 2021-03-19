Видео: группа IOWA сняла новый клип в библиотеке Выборга

Группа IOWA выпустила новый клип на стихи Осипа Мандельштама «Возьми на радость из моих ладоней…».

Примечательно, что клип был снят в выборгской библиотеке Алвара Аалто. Солистка Катя Иванчикова поделилась, что провела в библиотеке целые сутки и посоветовала подписчикам обязательно ее посетить.

Ранее Ленобласть засветилась в клипе The Hatters на песню «Я делаю шаг». А совсем недавно в прокат вышел фильм «Спасите Колю!», в котором снялись более 100 жителей Выборгского района. Съемки проходили в городе Высоцк.