Группа ДДТ представила очередной клип, снятый в Ленобласти

Группа ДДТ презентовала новый клип на песню «Тень на стене», съемки которого прошли на особо охраняемой природной территории «Колтушские высоты» в Ленобласти.

Клип уже успел набрать более 63 тысяч просмотров на видеохостинге Youtube.

Новая работа «Тень на стене» стала вторым клипом «ДДТ», снятым на территории Ленобласти. В конце 2020 года группа сняла клип на песню «2020» на этажах ЖК «Десяткино 2.0» в Мурино.

Ранее группа IOWA выпустила новый клип, снятый в выборгской библиотеке Алвара Аалто. А лидер Rammstein снял в Эрмитаже клип на песню «Любимый город».