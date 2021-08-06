От жителей Ленобласти поступило уже 375 заявок на подведение газа к участкам

Заявки поступили из Волосовского, Всеволожского, Выборгского, Гатчинского и Ломоносовского районов. Всего поступило 375 обращений.

За бесплатной газификацией могут обратиться жители Ленобласти, которые проживают в газифицированных населенных пунктах, но еще не пользуются голубым топливом.

Кроме того регион увеличивает бюджетную субсидию на проведение газопровода по участкам жителей, приобретение газовых плит и котлов. Так, с 1 января 2022 года собственники частных домов, зарегистрированные в них больше года, смогут получить до 180 тысяч рублей, а льготники — 200-300 тысяч. Сейчас эта сумма составляет от 145 тысяч рублей, сообщает зампред правительства Ленобласти по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.

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Предварительные заявки на догазификацию принимаются в единых центрах предоставления услуг АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», а также на сайте единого оператора газификации России и по эл. почте okno@gazprom-lenobl.ru.

Напомним, в июне Владимир Путин подписал закон с поправками «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Первый этап газификации будет реализован до 2023 года, второй — до 2030 года.