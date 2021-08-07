Стало известно, где 7 августа зафиксированы 234 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 234 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 7 августа.

Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+6), Пикалёво (+1), Ефимовский (+2), Большой Двор (+1), Сёгла (+1).

Волосовский район: Волосово (+2), Кикерино (+1), Бегуницы (+1), Извара (+1), Торосово (+1), Черное (+1).

Волховский район: Волхов (+4), Сясьстрой (+1), Вындин Остров (+1), Усадище (+1).

Всеволожский район: Мурино (+18), Всеволожск (+8), Янино-1 (+2), Новая Проба (+1), Новое Девяткино (+8), Щеглово (+1), Сертолово (+1), Кузьмоловский (+4), Старая (+1), Токсово (+2), Бугры (+7), Агалатово (+1), Свердлова (+1), Ириновка (+1), Лупполово (+1), Рапполово (+1), Порошкино (+1).

Выборгский район: Выборг (+15), Глебычево (+3), Первомайское (+2), Советский (+1), Светогорск (+1), Каменногорск (+3), Каменка (+1), Красная Долина (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+11), Сиверский (+2), Вырица (+1), Пудомяги (+2), Коммунар (+1), Лампово (+1), Мыза-Ивановка (+2), Пудость (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+9), Котельский (+2), Усть-Луга (+1), Торма (+1), Алексеевка (+1), массив Тикопись (+1), Ивангород (+1).

Киришский район: Кириши (+10), Пчевжа (+1).

Кировский район: Кировск (+1), Шлиссельбург (+2), Приладожский (+1), Синявино (+1), Назия (+2), Сологубовка (+1), Мучихино (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+2), Шамокша (+3).

Ломоносовский район: Низино (+1), Русско-Высоцкое (+2), Аннино (+1), Горбунки (+2), Виллози (+1), Пеники (+1), Дубки (+1), Яльгелево (+1).

Лужский район: Луга (+5), Жельцы (+1), Красный Маяк (+1).

Подпорожский район: Подпорожье (+2).

Приозерский район: Приозерск (+1), Снегиревка (+2), Мичуринское (+1), Кривко (+1), Суходолье (+1), Боровое (+1), Варшко (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+9).

Тихвинский район: Тихвин (+13), Кончик (+1), Цвылёво (+1).

Тосненский район: Тосно (+2), Никольское (+5), Любань (+1).