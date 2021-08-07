Легковушку разорвало на части после столкновения с «Газелью» под Тихвином

В Тихвинском районе Ленобласти минувшим вечером произошла смертельная авария. Сообщается об одном погибшем и четырех пострадавших.

Фото: ДТП и ЧП Тихвин Фото: ДТП и ЧП Тихвин Фото: ДТП и ЧП Тихвин

Это стало известно порталу 47news в субботу, 7 августа. Около 22:00, 6 августа, на трассе «Вологда – Новая Ладога» пожилой водитель «Рено Логан» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Газелью».

В результате столкновения, 57-летняя пассажирка «Рено» от полученных травм скончалась на месте аварии. В больницу в тяжелом состоянии увезли 13-летнюю пассажирку легковушки и водителя. Помощь врачей также потребовалась двоим пассажирам «Газели».