В Пулково задержали 11 авиарейсов

В аэропорту «Пулково» задержали несколько пассажирских авиарейсов. Сообщается, что в течение дня возможны задержки еще нескольких вылетов.

Как рассказали в пресс-службе Воздушных Ворот Северной Столицы, задержка связана с поздним прибытием самолетов. Сам же аэропорт работает в штатном режиме и готов к обслуживанию пассажиров.

«В течение дня прогнозируется задержка еще нескольких авиарейсов по этой же причине. Задержки рейсов по времени не критичны», — сообщают на сайте аэропорта.

Авиаперелеты были задержаны в Москву, Нижний Новгород, Симферополь, Владивосток, Ноябрьск, Калининград, Сочи, Симферополь и Навои.