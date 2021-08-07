В Пулково задержали 11 авиарейсов

В аэропорту «Пулково» задержали несколько пассажирских авиарейсов. Сообщается, что в течение дня возможны задержки еще нескольких вылетов.
Как рассказали в пресс-службе Воздушных Ворот Северной Столицы, задержка связана с поздним прибытием самолетов. Сам же аэропорт работает в штатном режиме и готов к обслуживанию пассажиров.
«В течение дня прогнозируется задержка еще нескольких авиарейсов по этой же причине. Задержки рейсов по времени не критичны», — сообщают на сайте аэропорта.
Авиаперелеты были задержаны в Москву, Нижний Новгород, Симферополь, Владивосток, Ноябрьск, Калининград, Сочи, Симферополь и Навои.
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