Установка систем оповещения о ЧС в Ленобласти обойдется в 18 млн рублей

Специальные громкоговорители, оповещающие население о чрезвычайных ситуациях, установят к концу ноября этого года. На эти цели из бюджета региона выделят 18 млн рублей.

Как указано на сайте госзакупок, оборудование установят в 18 населенных пунктах Ленинградской области. Электронный аукцион назначен уже на понедельник, 9 августа.

Громкоговорителями оборудуют Агалатово, Волосово, Бокситогорск, Пикалево, Сертолово, Токсово, Лупполово, Светогорск, Вырица, Рождествено, Ивангород, Заклинье, Сланцы, Гостицы, Тосно, Любань, Форносово и Новолисино.