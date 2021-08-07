Гимнастка Дина Аверина завоевала серебро на Олимпиаде в Токио

Спортсменка из Петербурга Дина Аверина получила серебряную медаль по художественной гимнастике в личном многоборье на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Об этом сообщается на официальной странице Международного Олимпийского комитета в социальной сети «ВКонтакте».

В сумме четырёх видов дисциплины спортсменка набрала 107,650 балла, уступив с результатом в 107,800 балла израильтянке Лине Ашрам.

Ранее мы также писали об успехах других наших спортсменов на самом масштабном спортивном событии года. Так, 7 августа российские спортсмены Вячеслав Красильников и Олег Стояновский завоевали серебро в пляжном волейболе на Олимпиаде-2020 в Токио.