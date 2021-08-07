Медальный зачет России пополнился серебряной медалью

Российские спортсмены Вячеслав Красильников и Олег Стояновский завоевали серебро в пляжном волейболе на Олимпиаде-2020 в Токио.

В субботу, 7 августа, состоялся финал по пляжному волейболу на Олимпиаде в Токио, по итогам которого россияне взяли серебряную медаль. С 1996 года для нашей страны это первая награда по данному виду спорта.

Российские волейболисты Вячеслав Красильников и Олег Стояновский уступили золото норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Сёруму со счетом 0:2 (17:21, 18:21).

Ранее мы писали об успехах наших спортсменок, которые прошли в финал многоборья по художественной гимнастике на Олимпиаде.