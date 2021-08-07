Фото: Юнтоловский природный заказник утопает в мусоре

Неравнодушные поделились кадрами плачевного состояния государственного природного заказника регионального значения в Петербурге.

Фотографии мусора среди лесной зоны заказника опубликовали в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в субботу, 7 августа.

«Юнтоловский заказник. Аллея между ЗСД и Планерной улицей завалена строительным мусором!», — пишет авто снимков.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Юнтоловский природный заказник — первая особо охраняемая природная территория в Санкт-Петербурге. Заказник занимает большую часть Лахтинского болота и акваторию залива Лахтинский Разлив. На территории заказника представлены типичные приморские ландшафты, до основания Петербурга занимавшие значительные площади в прибрежной части Невской губы.