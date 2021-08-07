В Волховском районе от ядовитой змеи пострадал ребенок

В Колчаново ребенок попал в реанимацию после укуса ядовитой змеи.

Несчастный случай произошел минувшим днем в Волховском районе. Мальчик во время прогулки в селе Колчаново был укушен пресмыкающимся, сообщает местная администрация.

Бригада скорой помощи увезла 14-летнего подростка с отравлением ядом в местную больницу, где был он помещен в реанимацию. Состояние мальчика оценивается как среднее.

Остальные обстоятельства происшествия выясняются.