В Петербурге пенсионерка попала в реанимацию после упавшего на нее дерева

Автор: Анастасия Щербакова
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В Удельном парке Санкт-Петербурга произошел несчастный случай. На пожилую женщину упало дерево. В тяжелом состоянии ее доставили в реанимацию.

Об этом сообщает портал Фонтанка в субботу, 7 августа. ЧП произошло неподалеку от тренировочной базы «Зенита».

Пенсионерку госпитализировали с травмами груди, ушибом легких, переломом позвонков. 83-летняя женщина находится реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее мы сообщали о смертельной аварии, произошедшей в Тихвинском районе. В результате лобового столкновения скончалась женщина. Еще четыре человека были доставлены в больницу.

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