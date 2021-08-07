В Петербурге пенсионерка попала в реанимацию после упавшего на нее дерева

В Удельном парке Санкт-Петербурга произошел несчастный случай. На пожилую женщину упало дерево. В тяжелом состоянии ее доставили в реанимацию.
Об этом сообщает портал Фонтанка в субботу, 7 августа. ЧП произошло неподалеку от тренировочной базы «Зенита».
Пенсионерку госпитализировали с травмами груди, ушибом легких, переломом позвонков. 83-летняя женщина находится реанимации в тяжелом состоянии.
Ранее мы сообщали о смертельной аварии, произошедшей в Тихвинском районе. В результате лобового столкновения скончалась женщина. Еще четыре человека были доставлены в больницу.