В Минздраве рассказали, почему третья волна Covid-19 более агрессивна

Третья волна коронавируса в России активнее распространяется из-за постоянных мутаций нового штамма.

Об этом глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал порталу ТАСС. По словам министра, третья волна активно распространялась среди населения из-за изменений дельта-штамма вируса, который более опасный.

При инфицировании новым штаммом инкубационный период сокращается и неприятные осложнения развиваются быстрее, нежели в предыдущие волны. Часто эти симптомы формировались уже на пятые сутки после заражения.

Тем временем, в Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 234 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 7 августа.