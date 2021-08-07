В Гатчине задержали мужчину с крупной партией наркотических веществ

Автор: Анастасия Щербакова
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В квартире наркоторговца полиция нашла около трех килограммов наркотиков и психотропных веществ. Мужчине грозит очень серьезная ответственность.

Как поделился портал 47news, задержанным оказался 31-летний безработный житель Гатчины. В квартиру к торговцу смертью наведались сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков. В помещении, где проживал задержанный, нашли порядка трех килограммов наркотиков и психотропных веществ.

Сейчас мужчине вменяют незаконный сбыт особо крупной партии запрещенных веществ. На крупного сбытчика наркотиков полицию вывел его клиент, которого задержали еще в апреле этого года. Его остановили на улице Карла Маркса в Гатчине. В результате незаконного приобретения и хранения крупной партии наркотиков в отношении него было возбуждено уголовное дело. Тогда он был отпущен под подписку о невыезде.

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