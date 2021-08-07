Владимир Путин поздравил российских синхронисток с победой на Олимпиаде

Президент России Владимир Путин поздравил российских спортсменок с триумфом на прошедшем турнире по синхронному плаванию. Отметим, что среди золотых медалисток – гатчинская спортсменка Светлана Колесниченко.
«Завоеванное вами олимпийское «золото» — большая, заслуженная награда за ваш талант, мастерство, за радость и красоту, которые вы щедро дарите почитателям вашего динамичного, зрелищного вида спорта», — содержится в тексте поздравительной телеграммы.
Владимир Путин подчеркнул, что синхронистки «блестяще продолжили замечательные традиции отечественной школы синхронного плавания» и выступили с грандиозным триумфом.
Вам будет интересно
По итогам финала турнира по синхронному плаванию с произвольной программой российская команда забирает золотую награду. Теперь Светлана Ромашина является семикратной...
07.08.2021 49