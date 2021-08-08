Сбербанк закрыл больше сотни филиалов в России

Отмечается, что это было компенсировано ростом цифровых каналов.

Газета «Известия», ссылаясь на статистические данные Центрального Банка Российской Федерации, сообщила о том, что «Сбербанк» в первом полугодии текущего года принял решение сократить количество дополнительных офисов до 13 тысяч. Так, за этот период было закрыто 130 отделений. В прошлом году этот показатель был на уровне 22 отделений.

— Некоторое сокращение количества дополнительных офисов компенсировано ростом цифровых каналов доступа к финансовым услугам, причем не только платежным, но и услугам кредитования, в том числе ипотечного, страхования, размещения свободных денежных средств и других, — официальное заявление ЦБ России.

Вместе с этим в главном денежно-кредитном регуляторе рассказали, что выступают за сохранение инфраструктуры физического обслуживания, это важно особенно в сельской местности. Такой вид услуг актуален и для клиентов, которые не могут воспользоваться услугами кредитных организаций в дистанционном формате.