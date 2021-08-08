Финансист рассказал, где лучше всего покупать валюту

При совершении сделки Саркисян посоветовал обращать особое внимание на инфляционные ожидания: нарастают ли они для доллара относительно других валют.

Выгоднее всего покупать иностранную валюту на бирже. Соответствующее заявление сделал руководитель управления разработки индексной компании Бета финансовые технологии Грайр Саркисян.

Если же доступа к бирже у человека нет, то следует воспользоваться банковскими приложениями, где курс на момент покупки лучше всего, сообщает агентство Прайм.

При совершении сделки Саркисян посоветовал обращать особое внимание на инфляционные ожидания: нарастают ли они для доллара относительно других валют.

Имеет весьма существенное влияние и цена на нефть.

Ранее сообщалось, что рубль и китайский юань находятся в числе валют, которые могут резко подорожать. Об этом сообщил директор департамента рынка капиталов ИК Универ Капитал Артем Тузов.

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Комментируя показатели отечественной валюты, он пояснил, что валютная выручка российских экспортеров увеличивается.