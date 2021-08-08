Треть москвичей и петербуржцев выступили за всеобщее тестирование на ковид

Чуть более трети жителей Москвы и столько же петербуржцев выступают за всеобщее тестирование на коронавирус.

Это 8 августа следует из данных опроса SuperJob. Участников опроса спрашивали, следует ли провести в их городах тестирование всего населения. В Москве за выступили 32% населения, 42% против. В основном эту меру одобрили участники опроса в возрасте до 34 лет (35%).

В Северной столице за тестирование проголосовали 36% опрошенных против 40%.