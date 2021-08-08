Стивен Кинг сообщил о планах написать роман о пандемии коронавируса

Писатель оценил будущую работу над произведением как сложную.

73-летний американский писатель Стивен Кинг заявил о планах написать роман о коронавирусе. Своими творческими идеями он поделился в эфире ток-шоу The View с Вупи Голдберг.

— Я хочу написать книгу, которая будет посвящена непосредственно коронавирусу. Я хочу взять события 2020 года и посмотреть, как они покажут себя в качестве романа, — сказал он.

Король ужасов уточнил, что это будет сложно.

Ранее Стивен Кинг рассказал о фильме ужасов, который побоялся досмотреть. Как оказалось, его больше всего напугала картина независимых американских режиссеров под названием Ведьма из Блэр: курсовая с того света, снятая в 1999 году.

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Стивен Кинг — американский писатель, работающий в разнообразных жанрах, включая ужасы, триллер, фантастику, фэнтези, мистику, драму, детектив; получил прозвище Король ужасов. Автор таких книг, как Оно, Кэрри, Кладбище домашних животных.