Иномарка насмерть сбила мужчину в Гатчинском районе

Трагедия произошла на нерегулируемом пешеходном переходе.

По информации дорожной полиции, авария произошла вечером 7 августа на улице Первого мая в посёлке Вырица. Легковушка сбила мужчину на пешеходном переходе.

Отмечается, что водитель скрылся с места ДТП, но практически сразу был задержан.

По факту произошедшего возбужденно уголовное дело. Водитель помещён в камеру на двое суток, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.