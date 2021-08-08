Иномарка насмерть сбила мужчину в Гатчинском районе

Трагедия произошла на нерегулируемом пешеходном переходе.
По информации дорожной полиции, авария произошла вечером 7 августа на улице Первого мая в посёлке Вырица. Легковушка сбила мужчину на пешеходном переходе.
Отмечается, что водитель скрылся с места ДТП, но практически сразу был задержан.
По факту произошедшего возбужденно уголовное дело. Водитель помещён в камеру на двое суток, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.
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