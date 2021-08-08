На юге России прогнозируют аномальную жару

В ближайшие дни аномальная жара до 36-37 градусов ожидается в Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Белгородской областях. Кроме того, жаркая погода будет на юге России и в регионах Поволжья — там температура составит 39-40 градусов.

Как рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Белгородской областях будет на 7-8 градусов выше нормы. Термометры покажут в этих областях до 36-37 градусов. Жаркая погода простоит минимум до 9 августа.

— Если она задержится еще на пару дней, то будет уже волна тепла, — сказал синоптик.

При этом на юге европейской России, в Краснодарском крае, Ставрополье, Крыму также будет жарко, около 35-38 градусов.

— В Дагестане, Чечне, Ингушетии термометры покажут 40 градусов, — рассказал он.

По словам Вильфанда, Поволжье также накроет волна тепла. Особенно жарко будет в Самарской области — около 36-38 градусов тепла. Ко вторнику 37-39 градусов ожидается в Оренбургской и Саратовской областях.

Кроме Кировской области, по регионам Поволжья температура составит выше 30 градусов прогнозируется. В Татарстане прогнозируется до 35 градусов, в Оренбургской области — до 36-39 градусов. В Саратовской области будет около 37 градусов.