Минобрнауки России не требует обязательной вакцинации от студентов

Руководитель Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков рассказал, что ведомство не требует от студентов в обязательном порядке вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции, в том числе и от иностранцев.

«Эхо Москвы». — Требований обязательной вакцинации всех студентов, в том числе иностранцев, нет. Но при желании иностранные студенты, у которых есть полис ОМС, могут получить вакцину. Могут пройти вакцинацию за свой счет, — об этом политик сообщил радиостанции

Он добавил, что также вакцинацию желающих иностранных студентов за внебюджетные средства могут организовать сами вузы. Фальков подчеркнул, что Минобрнауки уже озвучил такую рекомендацию университетам.