Минобрнауки России не требует обязательной вакцинации от студентов

Руководитель Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков рассказал, что ведомство не требует от студентов в обязательном порядке вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции, в том числе и от иностранцев.
— Требований обязательной вакцинации всех студентов, в том числе иностранцев, нет. Но при желании иностранные студенты, у которых есть полис ОМС, могут получить вакцину. Могут пройти вакцинацию за свой счет, — об этом политик сообщил радиостанции «Эхо Москвы».
Он добавил, что также вакцинацию желающих иностранных студентов за внебюджетные средства могут организовать сами вузы. Фальков подчеркнул, что Минобрнауки уже озвучил такую рекомендацию университетам.
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04.08.2021 170