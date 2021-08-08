Китайский блогер восхитился продуктами из российских супермаркетов

Пользователь китайской соцсети WeChat восхитился продуктами, которые продаются в российских супермаркетах. Блогер выделил список того, что нужно обязательно попробовать.

Китаец выделил из продуктов черный хлеб, описав его как «слегка кислый и соленый». Большинству он может показаться специфичным. При этом блогер посоветовать все-таки покупать белый хлеб — из-за хорошего соотношения цены и питательности, пишет РИА Новости.

Также блогер подчеркнул, что нельзя обходить стороной многообразие молочных продуктов — свежее молоко, кефир, йогурт, сыр, творог, сметана.

Также деликатесом блогер назвал «русскую колбасу», которую можно порезать и сразу употреблять в пищу, а можно обжарить и добавить в готовое блюдо.

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Кроме того, китаец выделил майонез и икру, а также посоветовал купить несколько плиток шоколада и бутылку настоящей русской водки.