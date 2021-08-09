В Ленобласти за последние сутки выявили 234 новых случая COVID-19. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 58 217 человек, выздоровели — 47 456.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+3), Пикалёво (+1), Бор

Бокситогорск (+3), Пикалёво (+1), Бор (+3), Заборье (+1), Платаново (+1).

Волосовский район: Волосово (+2), Бегуницы (+1), п. Сельцо (+1), Каськово (+1), Зимитицы (+2),Торосово (+1), Реполка (+1), Клопицы (+1), Роговицы (+2), Большое Тешково (+1).

Волосово (+2), Бегуницы (+1), п. Сельцо (+1), Каськово (+1), Зимитицы (+2),Торосово (+1), Реполка (+1), Клопицы (+1), Роговицы (+2), Большое Тешково (+1). Волховский район: Волхов (+3), Колчаново (+1), Усадище (+1).

Волхов (+3), Колчаново (+1), Усадище (+1). Всеволожский район: Мурино (+20), Всеволожск (+13), Кудрово (+1), Янино-1 (+1), Щеглово (+1), Сертолово (+3), Кузьмоловский (+1), пгт. им. Морозова (+1), Старая (+2), Вартемяги (+1), Токсово (+1), Борисова Грива (+1), Бугры (+2), Агалатово (+1), пгт. им. Свердлова (+1), Лесное (+1), Бор (+1), Рахья (+1),Карьер-Мяглово (+1), Лупполово (+1).

Мурино (+20), Всеволожск (+13), Кудрово (+1), Янино-1 (+1), Щеглово (+1), Сертолово (+3), Кузьмоловский (+1), пгт. им. Морозова (+1), Старая (+2), Вартемяги (+1), Токсово (+1), Борисова Грива (+1), Бугры (+2), Агалатово (+1), пгт. им. Свердлова (+1), Лесное (+1), Бор (+1), Рахья (+1),Карьер-Мяглово (+1), Лупполово (+1). Выборгский район: Выборг (+14), Глебычево (+1), Советский (+1), Селезнево (+1), Светогорск (+3), Каменногорск (+1), Соколинское (+1), Красносельское (+1), Харитоново (+1).

Выборг (+14), Глебычево (+1), Советский (+1), Селезнево (+1), Светогорск (+3), Каменногорск (+1), Соколинское (+1), Красносельское (+1), Харитоново (+1). Гатчинский район: Гатчина (+12), Тайцы (+1), Кобралово (+1), Войсковицы (+1), Вырица (+1), Коммунар (+1), Елизаветино (+1), Новый Свет (+1), Дружная Горка (+1), Заозерье (+2), Мыза (+1), Мыза-Ивановка(+1).

Гатчина (+12), Тайцы (+1), Кобралово (+1), Войсковицы (+1), Вырица (+1), Коммунар (+1), Елизаветино (+1), Новый Свет (+1), Дружная Горка (+1), Заозерье (+2), Мыза (+1), Мыза-Ивановка(+1). Кингисеппский район: Кингисепп (+5), Кейкино (+1), Котлы (+1), Копаницы (+1), Тарайка (+1), Среднее село (+1), Ивангород (+1).

Кингисепп (+5), Кейкино (+1), Котлы (+1), Копаницы (+1), Тарайка (+1), Среднее село (+1), Ивангород (+1). Киришский район: Кириши (+8), Глажево (+2).

Кириши (+8), Глажево (+2). Кировский район: Кировск (+2), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+2), Приладожский (+5), Назия (+1), Мга (+1).

Кировск (+2), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+2), Приладожский (+5), Назия (+1), Мга (+1). Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+2), Свирьстрой (+1).

Лодейное Поле (+2), Свирьстрой (+1). Ломоносовский район: Большая Ижора (+1), Трансмаш (+1), Лаголово (+2), Келози

Большая Ижора (+1), Трансмаш (+1), Лаголово (+2), Келози (+1), Разбегаево (+1), Трудовик (+1), Малое Карлино (+1).

Лужский район: Луга (+7), Слапи (+1), Долговка (+1).

Луга (+7), Слапи (+1), Долговка (+1). Подпорожский район: Подпорожье (+3), Важины (+2).

Подпорожье (+3), Важины (+2). Приозерский район: Приозерск (+2), Сосново (+2), Мельниково (+2), Громово (+1), Кузнечное (+2), Студеное (+1).

Приозерск (+2), Сосново (+2), Мельниково (+2), Громово (+1), Кузнечное (+2), Студеное (+1). Сланцевский район: Сланцы (+7), Овсище (+1).

Сланцы (+7), Овсище (+1). Тихвинский район: Тихвин (+12), Валя (+1).

Тихвин (+12), Валя (+1). Тосненский район: Тосно (+6), Никольское (+5).

Напомним, в Ленобласти ужесточили коронавирусные ограничения в предверии Дня знаний, а также утвердили правила оказания плановой помощи в стационаре и амбулаторно, проведения ряда медосмотров.