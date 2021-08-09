Возможность заработать деньги и самостоятельно распоряжаться ими привлекает все больше школьников. Многие родители не против, чтобы их дети заранее познакомились с одной из сторон взрослой жизни, научились с умом распоряжаться деньгами, обрели ответственность и улучшили свои социальные навыки. Какие варианты работы доступны для подростков и где искать вакансии, рассказываем в нашем материале.
С какого возраста можно работать школьникам?
В законодательстве РФ прописано, что подросток может работать с 14 лет, но до достижения 16-летнего возраста это возможно при условии согласия родителей и органа опеки.
В сфере киноиндустрии и рекламы для съемок могут взять совсем маленького ребенка. Для этого необходимо письменное нотариально заверенное согласие родителей или опекунов и разрешение муниципального органа опеки и попечительства. В этом случае трудовой договор составляется с одним из родителей.
Отметим, что если ребенку меньше 14 лет, но он хочет работать, то родители могут организовать неофициальную трудовую деятельность. Например, помогать пожилой соседке с закупкой товаров в магазине или уборкой по дому за небольшую плату.
Какие документы потребуются для официального трудоустройства подростка?
Для того, чтобы ребенок приступил к трудовой деятельности, его должны официально трудоустроить. Для этого необходимы следующие документы:
- паспорт (в исключительных случаях свидетельство о рождении);
- разрешение одного из родителей в письменном виде;
- если трудоустройство происходит в учебное время, то справка из школы;
- согласие на осуществление трудовой деятельности от муниципального органа опеки в письменном виде;
- медсправка. Отметим, что медосмотр должен быть оплачен за счет работодателя;
- СНИЛС;
- трудовая книжка.
Оформление несовершеннолетнего гражданина происходит после написания заявления о приеме на работу и предоставлении вышеперечисленных документов. После этого представители организации оформляют приказ о зачислении подростка в штат, при отсутствии заводят трудовую книжку, поясняют права и обязанности будущего работника и согласуют с ним график.
Сколько длится рабочий день школьника?
В 2021 году согласно трудовому законодательству на каникулах:
- подростки от 14 до 15 лет могут работать не более четырех часов в день и до 24 часов в неделю;
- подростки до 16 лет могут осуществлять трудовую деятельность не более пяти часов в день и до 24 часов в неделю;
- молодые люди от 16 до 18 лет могут работать не больше семи часов в день и до 35 часов в неделю.
В учебный период:
- подростки от 15 до 16 лет могут работать не более двух с половиной часов в день до 12 часов в неделю;
- молодые люди от 16 до 18 лет могут работать не больше четырех часов в день до 17,5 часов в неделю.
Работодатель должен организовать рабочий график для несовершеннолетнего таким образом, чтобы в каникулы он осуществлял трудовую деятельность в утренние часы, а в учебное время — после окончания уроков.
Где искать варианты занятости подростку?
- Центр занятости. Даже если на бирже труда не найдется вакансии для школьника, то сотрудники направят в организации, где требуются работники на пару часов в день.
- Программы временной занятости подростков в Ленобласти. Работа, которую предлагают региональные программы, может быть связана с благоустройством территорий, помощью пожилым людям и подобными видами занятости.
- Самостоятельный поиск работы. Многие компании нуждаются в помощи, с которой запросто справятся школьники, тратя не больше двух часов в день. Также подростки могут пойти работать на раздачу листовок и объявлений, устроиться официантом, подсобным рабочим, мойщиком посуды или уборщиком офиса.
- Работа на родственников. Некоторые семьи имеют свои бизнес, что очень удобно для подростков. Они также могут выполнять уборку помещений и территорий, осуществлять курьерскую доставку и исполнять мелкие поручения за небольшую плату.
- Выполнение мелких задач для знакомых и соседей. В виде подработки можно помогать вскапывать огороды и удалять сорняки в летний период, а также сидеть с детьми, покупать продукты и хозтовары.
Если желание работать есть, но подходящая вакансия так и не нашлась, можно развесить объявление с предложением услуг в населенном пункте по месту проживания и разместить в интернете.
На какую зарплату может рассчитывать подросток?
В среднем заработок подростка составлять от четырех до пяти тысяч. Если школьник работает целую пятидневку, то может рассчитывать на 10 тысяч рублей в месяц. Дополнительно к этому от Центра занятости несовершеннолетний работник будет получать полторы тысячи рублей.
Какие вакансии предлагают несовершеннолетним?
Перечень самых распространенных вакансий для подростков:
- курьер;
- раздача листовок, рекламы и газет;
- расклеивание объявлений;
- помощь пожилым людям;
- присмотр за детьми или животными;
- уборка и озеленение территорий;
- аниматор;
- официант.
Желаем найти работу, которая принесет не только доход, но и удовольствие от процесса!