Возможность заработать деньги и самостоятельно распоряжаться ими привлекает все больше школьников. Многие родители не против, чтобы их дети заранее познакомились с одной из сторон взрослой жизни, научились с умом распоряжаться деньгами, обрели ответственность и улучшили свои социальные навыки. Какие варианты работы доступны для подростков и где искать вакансии, рассказываем в нашем материале.

Вам будет интересно Как подростку не стать наркодилером на первой работе Источник: Facebook, Лада Уварова Дорогие друзья, этот текст надо прочитать каждому родителю, ребенок которого начинает искать первую работу. Потому, что их подстерегает... 28.12.2018 1965

С какого возраста можно работать школьникам?

В законодательстве РФ прописано, что подросток может работать с 14 лет, но до достижения 16-летнего возраста это возможно при условии согласия родителей и органа опеки.

В сфере киноиндустрии и рекламы для съемок могут взять совсем маленького ребенка. Для этого необходимо письменное нотариально заверенное согласие родителей или опекунов и разрешение муниципального органа опеки и попечительства. В этом случае трудовой договор составляется с одним из родителей.

Отметим, что если ребенку меньше 14 лет, но он хочет работать, то родители могут организовать неофициальную трудовую деятельность. Например, помогать пожилой соседке с закупкой товаров в магазине или уборкой по дому за небольшую плату.

Какие документы потребуются для официального трудоустройства подростка?

Для того, чтобы ребенок приступил к трудовой деятельности, его должны официально трудоустроить. Для этого необходимы следующие документы:

паспорт (в исключительных случаях свидетельство о рождении);

разрешение одного из родителей в письменном виде;

если трудоустройство происходит в учебное время, то справка из школы;

согласие на осуществление трудовой деятельности от муниципального органа опеки в письменном виде;

медсправка. Отметим, что медосмотр должен быть оплачен за счет работодателя;

СНИЛС;

трудовая книжка.

Оформление несовершеннолетнего гражданина происходит после написания заявления о приеме на работу и предоставлении вышеперечисленных документов. После этого представители организации оформляют приказ о зачислении подростка в штат, при отсутствии заводят трудовую книжку, поясняют права и обязанности будущего работника и согласуют с ним график.

Сколько длится рабочий день школьника?

В 2021 году согласно трудовому законодательству на каникулах:

подростки от 14 до 15 лет могут работать не более четырех часов в день и до 24 часов в неделю;

подростки до 16 лет могут осуществлять трудовую деятельность не более пяти часов в день и до 24 часов в неделю;

молодые люди от 16 до 18 лет могут работать не больше семи часов в день и до 35 часов в неделю.

В учебный период:

подростки от 15 до 16 лет могут работать не более двух с половиной часов в день до 12 часов в неделю;

молодые люди от 16 до 18 лет могут работать не больше четырех часов в день до 17,5 часов в неделю.

Работодатель должен организовать рабочий график для несовершеннолетнего таким образом, чтобы в каникулы он осуществлял трудовую деятельность в утренние часы, а в учебное время — после окончания уроков.

Где искать варианты занятости подростку?

Центр занятости. Даже если на бирже труда не найдется вакансии для школьника, то сотрудники направят в организации, где требуются работники на пару часов в день.

Даже если на бирже труда не найдется вакансии для школьника, то сотрудники направят в организации, где требуются работники на пару часов в день. Программы временной занятости подростков в Ленобласти. Работа, которую предлагают региональные программы, может быть связана с благоустройством территорий, помощью пожилым людям и подобными видами занятости.

Работа, которую предлагают региональные программы, может быть связана с благоустройством территорий, помощью пожилым людям и подобными видами занятости. Самостоятельный поиск работы. Многие компании нуждаются в помощи, с которой запросто справятся школьники, тратя не больше двух часов в день. Также подростки могут пойти работать на раздачу листовок и объявлений, устроиться официантом, подсобным рабочим, мойщиком посуды или уборщиком офиса.

Многие компании нуждаются в помощи, с которой запросто справятся школьники, тратя не больше двух часов в день. Также подростки могут пойти работать на раздачу листовок и объявлений, устроиться официантом, подсобным рабочим, мойщиком посуды или уборщиком офиса. Работа на родственников. Некоторые семьи имеют свои бизнес, что очень удобно для подростков. Они также могут выполнять уборку помещений и территорий, осуществлять курьерскую доставку и исполнять мелкие поручения за небольшую плату.

Некоторые семьи имеют свои бизнес, что очень удобно для подростков. Они также могут выполнять уборку помещений и территорий, осуществлять курьерскую доставку и исполнять мелкие поручения за небольшую плату. Выполнение мелких задач для знакомых и соседей. В виде подработки можно помогать вскапывать огороды и удалять сорняки в летний период, а также сидеть с детьми, покупать продукты и хозтовары.

Если желание работать есть, но подходящая вакансия так и не нашлась, можно развесить объявление с предложением услуг в населенном пункте по месту проживания и разместить в интернете.

На какую зарплату может рассчитывать подросток?

В среднем заработок подростка составлять от четырех до пяти тысяч. Если школьник работает целую пятидневку, то может рассчитывать на 10 тысяч рублей в месяц. Дополнительно к этому от Центра занятости несовершеннолетний работник будет получать полторы тысячи рублей.

Какие вакансии предлагают несовершеннолетним?

Перечень самых распространенных вакансий для подростков:

курьер;

раздача листовок, рекламы и газет;

расклеивание объявлений;

помощь пожилым людям;

присмотр за детьми или животными;

уборка и озеленение территорий;

аниматор;

официант.

Желаем найти работу, которая принесет не только доход, но и удовольствие от процесса!