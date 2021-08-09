В народную программу «Единой России» войдет раздел по совершенствованию борьбы с COVID-19

В раздел по совершенствованию борьбы с COVID-19 войдут предложения медиков и экспертов.

Среди них – усиление разъяснительной работы о необходимости вакцинации против коронавируса. Как отметил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, для этого необходима государственная поддержка. Также к этой работе необходимо привлечь волонтеров-медиков, которые будут проводить консультации в трудовых коллективах и работать в колл-центрах.

«Делать это нужно не на наших личных каналах в «Фейсбук», «Вконтакте», Telegram-каналах. Должен быть выделен прайм-тайм на телевидении. Думаю, это тот посыл, с которым консилиум должен обратиться. Надеемся, Минздрав поддержит нас, и будет проводником этой идеи», — сказал Проценко.

Также врачи и эксперты предложили регламентировать все этапы сопровождения людей при постковидной реабилитации, четко прописав в них правила взаимодействия и соцработников. А также изменить подходы к средствам индивидуальной защиты, используемых в «красных зонах». Кроме того, в Минздраве поддержали инициативу партии по «приближению» прививочных пунктов к пациентам.

«Партия идет на выборы осознавая, что и в этом направлении нужно делать определенные шаги. Особенно важно усилить разъяснительную работу о необходимости вакцинации. Этим должны заниматься не только врачи и политики. Чем больше информации будет у людей из источников, которым они доверяют – тем быстрее мы сможем преодолеть пандемию. Ведь те, кто отказывается от прививок, как правило, доверяют различным слухам или мифам», — отметила главврач Ленинградскойобластной клинической больницы Татьяна Тюрина.