В народную программу «Единой России» войдет раздел по совершенствованию борьбы с COVID-19

В раздел по совершенствованию борьбы с COVID-19 войдут предложения медиков и экспертов.
Среди них – усиление разъяснительной работы о необходимости вакцинации против коронавируса. Как отметил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, для этого необходима государственная поддержка. Также к этой работе необходимо привлечь волонтеров-медиков, которые будут проводить консультации в трудовых коллективах и работать в колл-центрах.
Также врачи и эксперты предложили регламентировать все этапы сопровождения людей при постковидной реабилитации, четко прописав в них правила взаимодействия и соцработников. А также изменить подходы к средствам индивидуальной защиты, используемых в «красных зонах». Кроме того, в Минздраве поддержали инициативу партии по «приближению» прививочных пунктов к пациентам.