Дзюдоистки из Ленобласти завоевали две медали на Спартакиаде молодежи России

Дзюдоистки из Ленобласти Елизавета Постникова и Дарья Баштырева успешно выступили на V летней Спартакиаде молодежи России в Армавире.

Фото: комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области

Елизавета Постникова завоевала серебряную медаль среди юниорок в весовой категории 78 килограммов. Она уступила в борьбе сопернице из Свердловской области.

Дарья Баштырева завоевала бронзовую медаль в весе 63 килограмма. Она уступила спортсменкам из Красноярского края и Московской области. Третье место с ней разделила дзюдоистка из Самарской области.

Напомним, вчера, 8 августа, в Токио завершились Олимпийские игры. Сборная России заняла пятое место в медальном зачете летних Олимпийских игр в Токио.