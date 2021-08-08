Россия заняла третье место по количеству завоеванных на Олимпиаде-2020 медалей

Российские спортсмены завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио.

Среди них: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые. Этому показателю сборная России стала третьей в общем медальном зачете. Это лучший результат с Олимпиады-2004 в Афинах: тогда было 80 наград.

Первое место у США – 113 медалей (39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые). Второй стал Китай (38-32-18).

Сборная России заняла пятое место в медальном зачете летних Олимпийских игр в Токио.