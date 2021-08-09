На строительство моста через Волхов в Киришах выделено еще 100 млн рублей

Правительства России выделило из резервного фонда дополнительно 100 миллионов рублей на ускорение возведения нового моста через реку Волхов в Киришах Ленобласти. Мишустин подписал соответствующее распоряжение.
В целом стройка идет со значительным опережением графика. Изначально планировалось, что мост завершат в 2025 году, однако быстрые темпы работ позволяют ориентироваться на 2023. Общая стоимость работ составляет почти 4 млрд рублей.
Сейчас с обоих берегов реки возводят подходы, на стороне города дорожники занимаются переустройством инженерных сетей. Надвижка пролетного строения намечена на конец лета.
Отметим, что новый мост через Волхов в Киришах потребовался из-за значительного увеличения интенсивности движения транспорта. При этом альтернативная переправа находится в десятках километров от этих объектов. Старый мост через реку Волхов был возведен 1966 году практически одновременно с основанием Киришей.