Усадьбе Набокова в селе Рождествено вернут исторический облик

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Работы по комплексной реставрации завершат в 2024 году. За это время займутся фундаментом и крышей дома, приведут в порядок интерьер, инженерные коммуникации а также заменят межэтажные перекрытия, обшивки стен и заполнения дверных и оконных проемов. 

Усадьбу Набокова в Рождествено ждет масштабная реставрация. Историческое здание хотят привести к первоначальному облику  конца XIX – начала XX века. Работы по комплексной реставрации завершат в 2024 году.

За это время займутся фундаментом и крышей дома, приведут в порядок интерьер, инженерные коммуникации а также заменят межэтажные перекрытия, обшивки стен и заполнения дверных и оконных проемов. Помимо прочего усадьбу ждет перепланировка цокольного этажа, ремонт лестниц и восстановление флагштока на бельведере. Новый подъемник позволит легче попадать в здание людям с ограниченными возможностями.

Утраченные элементы здания будут восполнять при помощи сохранившихся образцов и обмерных чертежей.

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