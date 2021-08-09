Работы по комплексной реставрации завершат в 2024 году. За это время займутся фундаментом и крышей дома, приведут в порядок интерьер, инженерные коммуникации а также заменят межэтажные перекрытия, обшивки стен и заполнения дверных и оконных проемов.

Усадьбу Набокова в Рождествено ждет масштабная реставрация. Историческое здание хотят привести к первоначальному облику конца XIX – начала XX века. Работы по комплексной реставрации завершат в 2024 году.

За это время займутся фундаментом и крышей дома, приведут в порядок интерьер, инженерные коммуникации а также заменят межэтажные перекрытия, обшивки стен и заполнения дверных и оконных проемов. Помимо прочего усадьбу ждет перепланировка цокольного этажа, ремонт лестниц и восстановление флагштока на бельведере. Новый подъемник позволит легче попадать в здание людям с ограниченными возможностями.

Утраченные элементы здания будут восполнять при помощи сохранившихся образцов и обмерных чертежей.