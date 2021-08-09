Путин наградил актрису театра «На Литейном» орденом «За заслуги перед Отечеством»

Актриса областного театра «На Литейном» Ольга Самошина указом президента России награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Высокую награду заслуженная артистка России получила за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Ольга Самошина работает в театре «На Литейном» с 1991 года. За свой творческий путь она сыграла около 70 ролей в кино и сериалах.

Для театра «На Литейном» это уже третья награда в новом сезоне. Ранееорденом «За заслуги перед Отечеством» была награждена Елена Ложкина, Тамара Шемпель была удостоена звания заслуженной артистки Российской Федерации.