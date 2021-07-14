Актриса театра «На Литейном» удостоена звания заслуженной артистки Российской Федерации

Указ о присвоении почетного звания Тамаре Гавриловне Шемпель подписан президентом России. Актриса работает в театре «На Литейном» с 1979 года.

Помимо театральных ролей в активе Тамары Шемпель есть и роли в кино. При ее участии сняты около 40 фильмов и сериалов. Ее актерские заслуги отмечены ведомственными и региональными наградами.

Например, в 2005 году Тамара Шемпель удостоилась Почетной грамоты Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации. А в 2006 году ей вручили Почетную грамоту Губернатора Ленинградской области.