В Ленобласти эконадзор оштрафовал на 1 млн рублей «захватчиков» прибрежных зон

За прошедший год в Ленинградской области любителей незаконно ограждать территории водоемов оштрафовали почти на 1 млн рублей. Наиболее часто такие инциденты происходили в Выборгском, Приозерском и Всеволожском районах.

Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, Комитет госэконадзора только за 2021 год возбудил 16 административных дел с общей суммой штрафов на 648 тысяч рублей. За прошлый год 19 административных дел дали общую сумму штрафов в 248 тысяч рублей.

«Контролировать обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам и свободного пользования береговой полосой профильному комитету помогают административный кодекс и взаимодействие с органами местного самоуправления. Последние, посредством муниципального земельного контроля выявляют самовольный захват береговой полосы и пользование ею без правоустанавливающих документов«, — говорится на сайте правительства Ленобласти.