В Тосненском районе из карьера достали тело неизвестного

Вечером, 9 августа в экстренные службы поступило сообщение о мужчине, тело которого нашли в пятом карьере у поселка Шапки в Тосненском районе.
В Аварийно-спасательной службе сообщили, что утонувшего нашли сотрудники дежурной смены ПСО Шлиссельбург. Спасатели доставили тело мужчины на берег и передали сотрудникам полиции.
Сейчас устанавливаются обстоятельства трагедии.
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09.08.2021 37