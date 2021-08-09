В Тосненском районе из карьера достали тело неизвестного

Автор: Анастасия Щербакова
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Вечером, 9 августа в экстренные службы поступило сообщение о мужчине, тело которого нашли в пятом карьере у поселка Шапки в Тосненском районе.

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В Аварийно-спасательной службе сообщили, что утонувшего нашли сотрудники дежурной смены ПСО Шлиссельбург. Спасатели доставили тело мужчины на берег и передали сотрудникам полиции.

Сейчас устанавливаются обстоятельства трагедии.

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09.08.2021 37
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