Сразу пять спасенных нерп выпустили на волю после реабилитации — видео

В понедельник, 10 августа, в Ладожское озеро выпустили самку и четырех самцов кольчатой нерпы, которых нашли весной в истощенном состоянии.

Самцы по традиции получили имена по названиям мест, где их нашли. Паша или Пашка был найден в реке Паша. Яшу нашли жители поселка имени Якова Михайловича Свердлова. Самец с самым длинным именем Ларион Ларионович Ларионов — из поселка Ларионово Приозерского района. А вот имя для самки, Ладушка, выбрали петербуржцы в ходе голосования на странице Водоканала в соцсетях.

Сейчас все животные чувствуют себя прекрасно, они прошли серьезное лечение, набрали достаточный для взрослой жизни вес и отправились в самостоятельное плавание.

Ранее в Ладожское озеро выпустили двух окрепших нерпят Орешка и Бурнева.