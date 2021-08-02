Оба бывших подопечных реабилитационного центра быстрее остальных смогли восстановиться и набрать вес, в связи с чем специалисты решили отправить их на волю.
Фонд друзей балтийской нерпы выпустил на свободу двух окрепших ластоногих — Орешка и Бурнева. Оба бывших подопечных реабилитационного центра быстрее остальных смогли восстановиться и набрать вес, в связи с чем специалисты решили отправить их на волю.
Фото: Спасение тюленей 699-23-99 / vk.com
Нерпят выпустили в воды Ладожского озера. Самым смелым оказался Орешек — он быстро уполз в озеро, где начал охотно обустраиваться. Бурнев был гораздо осторожнее своего сородичи. Он сидел в клетке и наблюдал за ним, убедившись что вокруг нет опасности. После недолгой проверки второй нерпенок последовал за смелым товарищем.
Фото: Спасение тюленей 699-23-99 / vk.com
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