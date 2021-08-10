Поисковики нашли на дне Невы лодку с останками красноармейца

Лодку с останками советского бойца обнаружили в реке Нева на глубине трех метров в 100 метрах от берега плацдарма Невский пятачок.

На голове погибшего был стальной шлем, на ремне гранаты РГД и подсумки с патронами. Рядом с бойцом были найдены ложка с клеймом «Столовые Московского района» и капсула медальона, сообщает отряд «Северное сияние» ОПО «Святой Георгий».

Фото: ОПО «Святой Георгий»

Поисковикам удалось установить личность погибшего по найденному медальону. Им оказался Сайгин Михаил Николаевич, он служил в 134 гвардейском стрелковом полку 45 гвардейской стрелковой дивизии. Родственников красноармейца уже нашли и связались с ними.

Ранее в Кировском районе поисковики нашли останки пятерых красноармейцев.