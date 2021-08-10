Садовод направлялся в лес из СНТ Предпортовая, где за рекой в сторону дамбы в ельнике обнаружил труп. Тело человека лежало не земле и было прикрыто пакетом.

Во вторник, 10 августа, в лесу Киришского района Ленобласти был найден труп человека. Тело мертвого человека обнаружил местный житель.

Садовод направлялся в лес из СНТ Предпортовая, где за рекой в сторону дамбы в ельнике обнаружил труп. Тело человека лежало не земле и было прикрыто пакетом.

Мужчина дождался полицию и показал правоохранителям место, где было найдено тело.