Садовод направлялся в лес из СНТ Предпортовая, где за рекой в сторону дамбы в ельнике обнаружил труп. Тело человека лежало не земле и было прикрыто пакетом.
Во вторник, 10 августа, в лесу Киришского района Ленобласти был найден труп человека. Тело мертвого человека обнаружил местный житель.
Садовод направлялся в лес из СНТ Предпортовая, где за рекой в сторону дамбы в ельнике обнаружил труп. Тело человека лежало не земле и было прикрыто пакетом.
Мужчина дождался полицию и показал правоохранителям место, где было найдено тело.
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09.08.2021 190