Как видно на кадрах видеозаписи, водитель успел отцепить кабину и спастись.
Сегодня, 10 августа, в Ленобласти на трассе М-11 в сторону Москвы очевидцы заметили горящую большегрузную фуру. Загорелся прицеп — водитель успел отцепить кабину и спастись
Видеозапись опубликовали в группе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
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