В Ленобласти на трассе М-11 заметили горящий большегруз — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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Как видно на кадрах видеозаписи, водитель успел отцепить кабину и спастись. 

Сегодня, 10 августа, в Ленобласти на трассе М-11 в сторону Москвы очевидцы заметили горящую большегрузную фуру. Загорелся прицеп — водитель успел отцепить кабину и спастись

Видеозапись опубликовали в группе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

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