Как видно на кадрах видеозаписи, водитель успел отцепить кабину и спастись.

Сегодня, 10 августа, в Ленобласти на трассе М-11 в сторону Москвы очевидцы заметили горящую большегрузную фуру. Загорелся прицеп — водитель успел отцепить кабину и спастись

Видеозапись опубликовали в группе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».