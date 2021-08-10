Петербуржцы могут записаться на вакцинацию от COVID-19 через «ВКонтакте»

В социальной сети «ВКонтакте» запущено мини-приложение «Вакцинация COVID-19».

Через него можно записаться на прививку в любое медицинское учреждение Петербурга. В приложении также можно узнать о количестве свободных талонов на вакцинацию в каждом районе города. Для записи достаточно выбрать учреждение и время, а также ввести личные данные.

«С запуском нового приложения петербуржцы получили еще один удобный и быстрый способ привиться от коронавируса. Мы должны наращивать темпы вакцинации, чтобы как можно быстрее создать коллективный иммунитет», – отметил губернатор Петербурга.

Тем временем в Ленобласти вакцинировались уже 451065 человек — это почти четверть всех жителей региона. На сегодняшний день вакцинация проводится в 111 прививочных пунктах во всех районах Ленобласти.