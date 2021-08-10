Путешественники разбили палатку берегу реки Геналдон. Поднявшийся уровень воды снес палатку. Мужчину спасли, женщину продолжают искать спасатели.
В Северной Осетии двоих туристов из Ленобласти унесло селевым потоком. Пострадавшие — мужчина 1960 года рождения и женщина 1959 года, уроженцы Соснового Бора.
Путешественники разбили палатку берегу реки Геналдон. Поднявшийся уровень воды снес палатку. Мужчину спасли, женщину продолжают искать спасатели, сообщает МЧС. На поиске женщины задействовано 6 человек и одна единица техники.
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