Путешественники разбили палатку берегу реки Геналдон. Поднявшийся уровень воды снес палатку. Мужчину спасли, женщину продолжают искать спасатели.

В Северной Осетии двоих туристов из Ленобласти унесло селевым потоком. Пострадавшие — мужчина 1960 года рождения и женщина 1959 года, уроженцы Соснового Бора.

Путешественники разбили палатку берегу реки Геналдон. Поднявшийся уровень воды снес палатку. Мужчину спасли, женщину продолжают искать спасатели, сообщает МЧС. На поиске женщины задействовано 6 человек и одна единица техники.