В Северной Осетии двух туристов из Соснового Бора унесло селевым потоком

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: pixabay

Путешественники разбили палатку берегу реки Геналдон. Поднявшийся уровень воды снес палатку. Мужчину спасли, женщину продолжают искать спасатели.

В Северной Осетии двоих туристов из Ленобласти унесло селевым потоком. Пострадавшие — мужчина 1960 года рождения и женщина 1959 года, уроженцы Соснового Бора.

Путешественники разбили палатку берегу реки Геналдон. Поднявшийся уровень воды снес палатку. Мужчину спасли, женщину продолжают искать спасатели, сообщает МЧС. На поиске женщины задействовано 6 человек и одна единица техники.

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