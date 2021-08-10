В Санкт-Петербурге «хонда» на высокой скорости влетела в бетономешалку — видео

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Авария произошла перекрестке Таллинского и Аннинского шоссе. Скорая оперативно прибыла на место происшествия. Информации о состоянии водителя не поступало.

Во вторник, 10 августа, в Санкт-Петербурге произошло серьезное ДТП. Автомобиль «хонда» на высокой скорости протаранил бетономешалку.

В Санкт-Петербурге "хонда" на высокой скорости влетела в бетономешалку — видео Санкт-Петербург, ДТП, бетономешалка, авария
В Санкт-Петербурге "хонда" на высокой скорости влетела в бетономешалку — видео Санкт-Петербург, ДТП, бетономешалка, авария
В Санкт-Петербурге "хонда" на высокой скорости влетела в бетономешалку — видео Санкт-Петербург, ДТП, бетономешалка, авария
В Санкт-Петербурге "хонда" на высокой скорости влетела в бетономешалку — видео Санкт-Петербург, ДТП, бетономешалка, авария

Авария произошла перекрестке Таллинского и Аннинского шоссе. Скорая оперативно прибыла на место происшествия. Информации о состоянии водителя не поступало.

Кадрами аварии поделились в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Вам будет интересно
В Санкт-Петербурге "хонда" на высокой скорости влетела в бетономешалку — видео Санкт-Петербург, ДТП, бетономешалка, авария
В Северной Осетии двух туристов из Соснового Бора унесло селевым потоком
Путешественники разбили палатку берегу реки Геналдон. Поднявшийся уровень воды снес палатку. Мужчину спасли, женщину продолжают искать спасатели. В Северной Осетии двоих...
10.08.2021 30
Автор