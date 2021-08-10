Авария произошла перекрестке Таллинского и Аннинского шоссе. Скорая оперативно прибыла на место происшествия. Информации о состоянии водителя не поступало.
Во вторник, 10 августа, в Санкт-Петербурге произошло серьезное ДТП. Автомобиль «хонда» на высокой скорости протаранил бетономешалку.
Авария произошла перекрестке Таллинского и Аннинского шоссе. Скорая оперативно прибыла на место происшествия. Информации о состоянии водителя не поступало.
Кадрами аварии поделились в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
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