В Кировске обустраивают площадку для выгула домашних животных

В августе этого года в Кировске закончат третий по счету в городе специальный объект для выгула и дрессировки домашних питомцев.

Как рассказали в паблике Муниципальное образование «Кировск» во вторник, 10 августа, строительство специальной площадки ведётся на пересечении улиц Ладожской и Северной. Она будет оборудована всем необходимым для занятий с животными — горками, мостиками, барьерами.

Снаружи площадка будет огорожена высоким забором: для удобства собаководов и в целях обеспечения безопасности прохожих. Также на территории зоны для выгула установят урну, куда владельцы животных будут убирать отходы их жизнедеятельности.

«Комфортная городская среда — это территория, на которой удобно всем: и детям, и взрослым, и спортсменам и автомобилистам, и конечно, любителям домашних животных», — говорится в сообщении.