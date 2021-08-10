В Кировске обустраивают площадку для выгула домашних животных

В августе этого года в Кировске закончат третий по счету в городе специальный объект для выгула и дрессировки домашних питомцев.
Как рассказали в паблике Муниципальное образование «Кировск» во вторник, 10 августа, строительство специальной площадки ведётся на пересечении улиц Ладожской и Северной. Она будет оборудована всем необходимым для занятий с животными — горками, мостиками, барьерами.
Снаружи площадка будет огорожена высоким забором: для удобства собаководов и в целях обеспечения безопасности прохожих. Также на территории зоны для выгула установят урну, куда владельцы животных будут убирать отходы их жизнедеятельности.
«Комфортная городская среда — это территория, на которой удобно всем: и детям, и взрослым, и спортсменам и автомобилистам, и конечно, любителям домашних животных», — говорится в сообщении.
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10.08.2021 29